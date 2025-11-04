Un inesperado momento de preocupación se vivió este lunes por la tarde en los estudios de Radio Rivadavia. El reconocido conductor Baby Etchecopar experimentó un problema de salud mientras estaba al aire con su programa Baby en el Medio y requirió asistencia inmediata, incluso con el micrófono abierto.

El episodio se desencadenó cuando el equipo de producción advirtió que el periodista no se sentía bien. Inicialmente, intentaron tomarle la presión arterial con un tensiómetro que tenían a mano, pero no lo lograron de manera correcta. Ante esta situación, y sin cortar la emisión, se tomó la decisión de solicitar ayuda de emergencia.

Fue así como una mujer policía que se encontraba en el lugar ingresó al estudio y procedió a colocarle el tensiómetro a Etchecopar. Mientras continuaba conversando con su equipo, la oficial le informó que su presión arterial era de 15/8, un valor considerado alto.

Consultado por la uniformada sobre si era necesario solicitar una ambulancia, el conductor, fiel a su estilo, respondió en tono de broma: "Está alta, me voy a morir". Finalmente, la oficial descartó la necesidad de un traslado y le recomendó "descomprimir" la situación para aliviar la tensión, una sugerencia que el conductor pareció aceptar para continuar con el programa tras el susto.