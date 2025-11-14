Este jueves 13 se registró un violento ataque contra personal policial y la Comisaría 34°, en Rivadavia, luego de la detención de dos menores denunciados por vecinos por consumo de estupefacientes en la vía pública y por exhibir un cuchillo de manera amenazante.

El hecho comenzó cuando efectivos fueron comisionados a las calles Proyectada y 6, a metros de la dependencia policial. Al entrevistar a los sospechosos, ambos reaccionaron con molestia y, tras un palpado de urgencia, los uniformados confirmaron que uno portaba un cuchillo, según informaron fuentes policiales.

Mientras los agentes actuaban, familiares y vecinos de los menores comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos y el patrullero, provocando lesiones a varios policías y daños en el parabrisas del móvil. Superados en número, los agentes decidieron retirar a los sospechosos del lugar y trasladarlos a la dependencia para su identificación.

En la comisaría se constató que se trataba de dos menores de 13 y 14 años, ambos oriundos de la zona. Minutos más tarde, los padres de los adolescentes, junto a unas 20 personas, llegaron a la seccional y atacaron el edificio con piedras, dañando la puerta de ingreso e intentando forzar su entrada.

El móvil policial dañado por la multitud que arrojaba piedras por el procedimiento.

Los efectivos salieron para contener la situación mientras pedían apoyo a otras unidades. En ese accionar, los policías Ferreyra, Saavedra y Castro resultaron heridos debido a los impactos de piedra, y uno de los agentes perdió su teléfono celular tras ser alcanzado por un proyectil.

Del tumulto fueron detenidos los padres de los menores, identificados como Luciano López y Flavia Díaz, acusados de daños y lesiones agravadas. Además, dos adolescentes de 14 y 17 años quedaron vinculadas a un legajo por daños agravados. Los adultos fueron trasladados a la Comisaría 38°, mientras que los menores fueron derivados a la Comisaría 13°, donde quedarán a disposición del Juzgado de Menores.