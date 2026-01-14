El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, llegó a la localidad de La Cruz para reunirse con la filial local de la Sociedad Rural, en medio de una creciente preocupación por los reiterados hechos de abigeato que afectan a los establecimientos ganaderos de la región. El encuentro se dio en un contexto de reclamos sostenidos por parte de los productores, quienes advierten pérdidas económicas y un clima de inseguridad constante.

De la reunión participaron autoridades clave del área de seguridad provincial. Junto al mandatario estuvieron el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe, comisario general Walter Darío Aceval; el jefe de la Policía Rural y Ecológica, comisario general Walter Gerardo Torres; y el ministro de Seguridad, Adán Gaya. La presencia conjunta buscó dar una señal política ante una demanda que el sector viene planteando desde hace tiempo.

Uno de los ejes centrales fue el avance de una investigación que se extendió durante dos meses y permitió desarticular parte de una banda dedicada al robo de ganado. Según se informó, en el último operativo se logró la detención de dos personas y la recuperación de 81 vacunos. El caso tomó mayor repercusión pública luego de que trascendiera que uno de los detenidos sería esposo de una concejal de la comunidad, lo que generó un fuerte impacto político e institucional.

Desde la Sociedad Rural de La Cruz difundieron un comunicado en redes sociales en el que destacaron la visita del gobernador y valoraron el espacio de diálogo. Allí señalaron que analizaron en profundidad la situación que atraviesa el sector ganadero, remarcando que los robos no solo afectan la rentabilidad, sino que generan incertidumbre permanente entre los productores.

En el mismo mensaje, indicaron que acercaron propuestas concretas y obtuvieron el compromiso de las autoridades provinciales y de las fuerzas de seguridad para reforzar los controles, mejorar la coordinación operativa y avanzar en medidas más efectivas para combatir el delito rural.

Además, los productores aprovecharon el encuentro para plantear otra problemática estructural: el mal estado de los caminos rurales y de las rutas provinciales. Según expresaron, la falta de mantenimiento dificulta el acceso a los campos, el traslado de la producción y el normal desarrollo de las actividades agropecuarias.

En ese marco, solicitaron la intervención urgente de Vialidad Provincial y de los consorcios camineros para mejorar la transitabilidad y garantizar la conectividad en la zona. Desde la entidad rural valoraron la presencia del gobernador y su equipo como un paso clave para visibilizar una situación que mantiene en vilo al sector productivo del interior correntino.