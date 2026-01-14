Una adolescente de Sarmiento desmintió la denuncia que había hecho contra su hermano por presunto abuso sexual. La fiscalía determinó que no existió delito, aunque derivó el caso al Juzgado de Familia por posibles situaciones de vulnerabilidad en el hogar.

Según fuentes judiciales, el hecho comenzó a fines de noviembre, cuando una docente encontró llorando a la joven en la escuela. La adolescente, de 14 años, afirmó que su hermano habría intentado abusar de ella y mencionó incluso a un primo y un tío, relacionando la situación con un episodio anterior que habría vivido. Preocupada por la gravedad de la situación, la docente notificó a la dirección del establecimiento, y el 27 de noviembre se presentó la denuncia ante la UFI Anivi.

Publicidad

Durante la audiencia de anticipo de prueba, con presencia del juez y la defensora del joven, la adolescente aclaró que sus acusaciones fueron producto de enojo y que su hermano no había cometido ningún hecho de índole sexual. Las psicólogas que evaluaron su declaración señalaron incoherencias y vacilaciones, confirmando que el relato no correspondía a un delito real.

En base a estos informes, la fiscal Valentina Bucciarelli solicitó al juez que desestimara la acción penal contra el joven de 26 años, oriundo del sur de Sarmiento. Sin embargo, consideró pertinente derivar el caso al Juzgado de Familia para garantizar contención y asistencia a la adolescente, ante indicios de vulnerabilidad y falta de apoyo en su entorno familiar.