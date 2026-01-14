Una mujer fue quien denunció ser víctima de un millonario robo domiciliario luego de dejar su vivienda sola durante gran parte del pasado sábado. Al regresar por la noche, encontró la cerradura forzada, el interior completamente revuelto y el faltante de $5.000.000 en efectivo, además de numerosos objetos personales.

El hecho fue denunciado durante los primeros minutos del domingo y ocurrió en una casa ubicada sobre calle San Martín, en el barrio Guillermo Rawson. En primera instancia intervino personal de la Comisaría 24ª, aunque la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Publicidad

Los ladrones habrían usado una barreta para romper la cerradura de la puerta.

Según consta en la denuncia, la damnificada se ausentó de su domicilio el sábado 10 de enero cerca de las 7 de la mañana, cuando viajó a la provincia de Mendoza para visitar a familiares. Recién regresó alrededor de las 23.30 y al ingresar advirtió que la puerta principal había sido violentada.

La puerta principal de ingreso a la casa fue violentada en la cerradura.

Dentro del inmueble, los delincuentes provocaron un gran desorden y escaparon con una importante cantidad de elementos. Entre lo sustraído, la mujer denunció el robo de una notebook, llaves del domicilio, herramientas varias, un pendrive, una plancha, un secador de pelo, un kit de tijeras, una máquina de cortar el pelo, prendas de vestir nuevas y una suma de $5 millones en efectivo, que se encontraban guardados dentro de una mochila negra en un placard.

Publicidad

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron las primeras diligencias en el lugar y se dio intervención a personal de la zona Sur. Además, los investigadores analizan cámaras de seguridad del sector para intentar identificar a los autores del hecho.

Por el momento no hay personas detenidas y la causa continúa en plena etapa investigativa.