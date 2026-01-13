Un hombre de 30 años fue detenido este lunes tras ser sorprendido robando una bicicleta del interior de una vivienda, tras la detención se inició un procedimiento de Flagrancia, el hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba recorridas de prevención por calle 25 de Mayo, pasando Talacasto hacia el norte. En ese contexto, efectivos fueron alertados por transeúntes que perseguían a un sujeto que acababa de sustraer una bicicleta mountain baike rodado 29 que luego abandonó para huir a pie hacia un descampado donde los uniformados lo encontraron. Según indicaron, el sospechoso había arrojado el rodado en calle Ricardo Gutiérrez y escapado hacia un descampado ubicado al este de esa arteria.

La bicicleta que el delincuente trató de robar y tuvo que abandonar para huir.

Con los datos aportados, los uniformados iniciaron un rastrillaje en el lugar y lograron la aprehensión de un hombre con las características descritas. Fue identificado como Jorge Rubén Flores, de 30 años, domiciliado en el barrio Echeverría, Capital.

Posteriormente, los policías entrevistaron a la damnificada, quien manifestó que la bicicleta había sido sustraída del domicilio de su cuñado, ubicado en calle Azcuénaga. Según su relato, el delincuente había ingresado tras romper una ventana, pero no logró concretar el robo.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Germán Cuk, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El detenido quedó vinculado a un legajo caratulado “Robo agravado por efracción en grado de tentativa”.

Intervino personal de Criminalística y efectivos de la Comisaría 5ª, donde el aprehendido fue trasladado y quedó alojado a disposición de la Justicia.