El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Jorge Torres, presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía por supuestas amenazas contra la vida del presidente Rodrigo Chaves. La acusación se basa en información recibida de una fuente confidencial que advertía sobre el pago a un sicario para cometer el ataque.

“Recibimos una información confidencial de una amenaza contra la vida del presidente. Como funcionario público tengo el deber de venir a denunciar a la Fiscalía General”, explicó Torres en declaraciones al medio Noticias Repretel. Según detalló, una mujer habría llamado al organismo para alertar sobre el presunto plan criminal y aseguró que el pago al sicario ya se habría realizado.

Tras la denuncia, las autoridades dispusieron el refuerzo inmediato de la seguridad en la Casa Presidencial y en todas las actividades oficiales que el mandatario tiene previstas para esta semana. La medida se tomó de manera preventiva mientras avanza la investigación judicial.

El hecho ocurre en un contexto político sensible, ya que Costa Rica atraviesa la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de febrero. La candidata oficialista, Laura Fernández, aparece como favorita en los sondeos. Chaves, quien asumió la presidencia en 2022, deberá entregar el mando el 8 de mayo, ya que la Constitución no permite la reelección consecutiva.

En medio de esta situación, el presidente costarricense tiene prevista una agenda internacional relevante. Este martes recibirá al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con quien el miércoles colocará la primera piedra de una megacárcel, un proyecto inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño. Chaves ha manifestado interés en replicar parte de las políticas de seguridad implementadas por Bukele.

Costa Rica atraviesa una grave crisis de inseguridad vinculada al avance del narcotráfico. Según cifras oficiales, el país cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios cada 100.000 habitantes, el registro más alto de su historia reciente y muy por encima del promedio regional.

La Fiscalía ahora deberá determinar la veracidad de la amenaza y avanzar con las medidas judiciales correspondientes para esclarecer el presunto plan criminal.