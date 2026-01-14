Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis que atraviesa con Griselda Siciliani. La información fue revelada en el programa DDM, que se emite por América TV, y estuvo a cargo del periodista Guido Záffora.

Según se detalló al aire, la mujer involucrada sería una empresaria llamada Valeria, quien habría tenido un vínculo con el actor en los últimos meses. El dato surge luego de la viralización de audios que Castro le envió a Sarah Borrell, una joven danesa, y del posterior testimonio público de Tamara Bella, quienes quedaron en el centro del escándalo mediático.

De acuerdo a lo relatado por Záffora, Valeria conoció a Luciano Castro durante la grabación de una publicidad de antialérgicos, realizada en una propiedad de la empresaria que fue utilizada como locación. El encuentro se dio en el marco de las jornadas de rodaje, donde técnicos y personal de producción fueron testigos del primer contacto entre ambos.

El periodista explicó que, tras finalizar la grabación, el actor insistió en mantener contacto con Valeria a través de mensajes de WhatsApp. Con el correr de los días, el intercambio habría incluido audios subidos de tono, además de videos y fotos, siempre en el marco de una relación consensuada entre adultos.

Záffora también precisó que Valeria es dueña de una marca de ropa y otra de productos cosméticos, y que cuenta con un buen pasar económico. Según se informó, parte del material intercambiado fue compartido por la empresaria en un grupo privado de amigas, lo que derivó en que la información comenzara a circular.

La aparición de esta tercera mujer suma un nuevo capítulo al conflicto mediático que involucra a Luciano Castro y Griselda Siciliani, mientras continúan las repercusiones por los audios y testimonios que salieron a la luz en los últimos días.