La inseguridad golpea sin distinción y esta vez, un reconocido influencer sanjuanino fue víctima de un violento intento de robo en Chimbas. Se trata de Santiago Fernández Ruíz, más conocido en redes sociales como “el niño Marta”.

El hecho ocurrió cerca de su hogar, en la intersección de 25 de Mayo y Díaz, mientras el joven había salido a comprar. En su cuenta de TikTok, Santiago relató cómo un delincuente intentó quitarle su iPhone, herramienta clave para su trabajo en redes.

“Sentí que venía alguien atrás y viste ese presentimiento que tenés cuando sabés que te van a robar”, contó el influencer en un storytime, explicando que decidió proteger su celular ante la amenaza.

El joven detalló la brutalidad del ataque: “Cuando me agarra, nos agarramos, pum, pum, pum, me arrastra, me pega en el ojo, me arrastra acá, en las piernas, en la cara”. A pesar de la violencia, el ladrón no logró llevarse el teléfono.

El desenlace dejó consecuencias visibles: heridas en el rostro del influencer, incluyendo su ojo. Santiago concluyó su relato mostrando las secuelas del ataque y alertando sobre la violencia que se vive en la zona.

El episodio se suma a la serie de casos de inseguridad en San Juan, donde vecinos y autoridades reiteran la preocupación por los delitos callejeros y los ataques violentos que afectan a la comunidad.