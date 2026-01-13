El Banco de la Nación Argentina lanzó un sistema 100% digital para la evaluación y aprobación de créditos hipotecarios. Con esta nueva plataforma, la banca pública eliminó la mayoría de los trámites presenciales, con excepción de la firma de la escritura.

Desde el lunes 12 de enero, quienes busquen financiar la compra de una propiedad pueden gestionar su solicitud de manera online, cargar la documentación requerida y recibir una oferta personalizada de monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Según informó la entidad, que ya superó los 20.000 créditos otorgados en todo el país, los trámites se realizan exclusivamente a través del portal oficial y la plataforma +Hogares con BNA. Este circuito digital permite consultar el estado de la gestión y recibir respuesta en menos de un día hábil, con acompañamiento de un equipo especializado.

Para el destino adquisición, el banco financiará hasta el 75% del valor de compra o tasación, tomando como referencia el menor de ambos montos.

Inmobiliarias incluidas

Además del beneficio para los usuarios, el nuevo sistema también facilita la interacción con el sector inmobiliario. Las inmobiliarias podrán publicar propiedades verificadas como aptas para crédito, lo que agiliza la búsqueda para quienes ya cuentan con aprobación financiera. “El sistema ofrece una selección de viviendas previamente controladas y listas para recibir financiamiento”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Una sola instancia presencial

La única instancia presencial del trámite será la firma de la escritura, que se realizará en la sucursal elegida por el cliente. Todo el proceso previo, desde la postulación hasta la aprobación, se concentra en el entorno digital, lo que busca reducir plazos y simplificar el acceso a la vivienda propia.

Con esta iniciativa, el Banco Nación apunta a fortalecer su liderazgo histórico y profundizar su rol en la reactivación del crédito hipotecario en Argentina. Desde la entidad destacaron que la transformación responde a una demanda de mayor agilidad, federalización y transparencia.

La vuelta del hipotecario

El mercado del crédito hipotecario mostró un fuerte crecimiento durante 2025. Según un informe elaborado por First Capital Group, los créditos hipotecarios (incluidos los ajustables por inflación/UVA) registraron el mayor crecimiento porcentual dentro del sistema de préstamos en pesos al sector privado.

Al cierre de diciembre, el stock total alcanzó los $6,5 billones, con un crecimiento interanual nominal del 258,8% y un avance real del 173,9%. Fue el único segmento que logró superar en términos reales el crecimiento observado en 2024, convirtiéndose en el más dinámico del año.

El informe detalló que la evolución no fue pareja: hubo una fuerte expansión en los primeros meses, seguida de una desaceleración hacia el cierre del año, producto de la volatilidad económica generada por las Elecciones Legislativas entre septiembre y octubre.

No obstante, el reporte aclaró que los hipotecarios representan actualmente apenas el 5% del total de préstamos en pesos, lo que demuestra que, pese al fuerte repunte, el segmento aún tiene un peso reducido dentro del sistema financiero.