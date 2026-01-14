La reconocida tienda de ropa Macy’s, una de las cadenas más históricas de Estados Unidos, anunció el cierre de más de 130 sucursales a partir de enero, como parte de su plan estratégico denominado Bold New Chapter, iniciado en febrero de 2024.

El ajuste busca optimizar la operación frente a la fuerte competencia del comercio en línea y al aumento de los costos operativos, cerrando aproximadamente 150 tiendas de bajo rendimiento antes de que finalice 2026.

Publicidad

Entre los cierres confirmados para este año se incluyen 14 locales en 12 estados, como California, Georgia, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Washington.

El impacto económico también se refleja en el empleo, ya que los cierres generarán la reducción de numerosos puestos de trabajo, afectando el sustento monetario de miles de familias en distintas comunidades del país.

Publicidad

A pesar de la medida, Macy’s indicó que su intención es mantener una presencia sólida en los principales mercados donde la empresa aún opera, adaptando su modelo de negocio a las nuevas demandas del consumidor y a la digitalización del comercio minorista.

Con más de un siglo de historia, Macy’s se despide así de varios establecimientos icónicos, dejando un vacío en algunas comunidades, pero consolidando su estrategia de eficiencia y sostenibilidad financiera