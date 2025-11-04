Internaron a un bebé de seis meses por un brutal abuso sexual en Rosario

La ciudad de Rosario se ve sacudida por un caso de extrema crueldad: un bebé de apenas seis meses de edad se encuentra internado en el Hospital Víctor J. Vilela tras ser víctima de un presunto abuso sexual. El hecho, que ha generado indignación y preocupación, llevó a la detención del novio de la madre del niño, quien es una adolescente de 16 años.

La situación salió a la luz cuando la joven madre llevó a su hijo al hospital, alarmada por una crisis de llanto persistente y la presencia de signos físicos que le hicieron sospechar que algo grave ocurría. Al ser examinado por el equipo de guardia, las peores sospechas se confirmaron.

Lesiones compatibles con abuso y una grave infección

El doctor Eduardo Casim, director del nosocomio, relató que "en la evaluación inicial, los médicos de la guardia constatan lesiones que podrían ser compatibles con una situación de abuso sexual". Ante este hallazgo, se dio aviso inmediato a la Fiscalía de Delitos Sexuales y a la Dirección Provincial de Protección y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tal como marca el protocolo.

El estado del lactante es delicado. Según informaron las autoridades médicas, el niño sufre un "proceso infeccioso severo" como consecuencia directa de la agresión. Debido a la gravedad de su condición, el bebé debe recibir nutrición por vía intravenosa, ya que no puede alimentarse por boca, y se encuentra bajo un fuerte tratamiento con antibióticos. Actualmente, está internado en una sala general del hospital, donde su evolución es monitoreada de cerca. "Ojalá que la evolución sea positiva", expresó el Dr. Casim.

Las investigaciones judiciales condujeron a la detención de un hombre mayor de edad, identificado como el novio de la madre del bebé. Mientras la Justicia avanza en la causa para recabar pruebas y determinar las responsabilidades, el caso expone una vez más la vulnerabilidad de los niños y la imperiosa necesidad de protegerlos.