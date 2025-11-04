Milett Figueroa sobre la denuncia de Juanita: "Están muy afectados"

La denuncia por amenazas que realizó Juana Tinelli ante la justicia sacó a la luz una fuerte interna familiar dentro del clan Tinelli, dejando atrás la imagen de armonía que la familia había mantenido frente a las cámaras.

Miembros del clan comenzaron a manifestar sus posturas en redes y medios. Por ejemplo, Cande Tinelli subió indirectas a su Instagram y manifestó que "nunca tuvo mucho vínculo" con su hermana menor. Además, Mimi Alvarado, la pareja del Tirri, fue muy dura al afirmar que Juana es "mitómana desde chiquita". Soledad Aquino, ex pareja de Marcelo, también opinó y dejó en claro que no cree en la palabra de la joven.

Quien aún no había declarado sobre el escándalo era Milett Figueroa, la pareja de Marcelo Tinelli, hasta que habló con la periodista Mercedes Cordero. Sus palabras fueron contadas en el stream "Ya Fue Todo".

Milett Figueroa expresó su postura con un tono de bajo perfil, señalando: "Lo estoy acompañando en este momento difícil y delicado para él y su familia, están muy afectados todos".

Consultada por la periodista sobre si creía necesario pedir alguna medida de seguridad debido a la situación, Milett afirmó que no la consideraba necesaria. La modelo peruana enfatizó que prefiere mantenerse al margen de la situación, ya que cree que es un "tema familiar delicado". Por ello, su rol se limita a ser una compañía para Marcelo.

La modelo reafirmó su apoyo, indicando: "Siempre estoy apoyando a Marce, él apoyando a su familia como siempre, y apoyando a Juani también".