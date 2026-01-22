Boca busca a Kevin Serna: oferta inicial por el extremo colombiano

Boca ha decidido avanzar a fondo por Kevin Serna, extremo colombiano de 28 años que milita actualmente en Fluminense. Tras la sorpresiva caída del fichaje de Marino Hinestroza, quien optó por continuar su carrera en el Vasco Da Gama, el perfil de Serna fue ofrecido a la dirigencia xeneize y despertó un interés inmediato.

El club presentó este miércoles una oferta inicial por el atacante; aunque las cifras son inferiores a las pretensiones del equipo brasileño y del jugador, se espera que las tratativas se intensifiquen en las próximas horas.

Serna llega respaldado por un rendimiento sostenido, habiendo disputado 67 partidos oficiales con 13 goles y 8 asistencias en la última temporada. El futbolista, que tiene contrato en Brasil hasta finales de 2027 y un valor de mercado cercano a los cinco millones de dólares, ya ha tenido rodaje internacional con dos encuentros en la Selección de Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

En paralelo, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme también mantiene negociaciones optimistas por Ángel Romero. De concretarse ambas llegadas, el club deberá resolver un conflicto de cupos de extranjeros.

Para ello, se elevará una consulta a la AFA sobre la situación de Marcelo Saracchi (cedido al Celtic) o se buscará que el chileno Williams Alarcón obtenga la nacionalidad argentina. En el marco de otras búsquedas ofensivas, Costantino desmintió contactos previos y fue tajante sobre un interés por otro jugador: "Cuello se queda".