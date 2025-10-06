En la Bombonera, Milton Giménez con un doblete y Ayrton Costa adelantaron al conjunto de Miguel Ángel Russo en la primera mitad; mientras que Brian Aguirre y Lautaro Blanco completaron la goleada en el complemento.

Boca, que llevaba tres encuentros sin ganar, por lo que dejó atrás uno de sus peores momento del torneo. El equipo de Russo veía cómo se alejaba la cima del Grupo A, por lo que ahora enderezó sus aspiraciones de mantenerse en zona de playoffs, y sumó tres puntos claves en su objetivo de regresar a la Copa Liberadores. Enfrente, el Newell's de Cristian Fabbiani está en crisis y sigue relegado en la tabla.

El conjunto rosarino necesitaba sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación a playoffs, pero sigue sin mejorar su rendimiento a domicilio, ya que solo logró una victoria fuera de su reducto en lo que va del campeonato.

Formaciones del duelo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.