El sorpresivo anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó una revolución en las redes sociales, despertando el entusiasmo de fanáticos y celebridades.

La noticia motivó a que figuras de la música se postularan de forma espontánea para participar en el evento. Luck Ra, exponente del pop cuartetero, propuso realizar “apenas un show y un fernet como pago”. Ante esta oferta, la referente urbana Cazzu respondió rápidamente: “me sumo”.

El entorno cercano y colegas de la pareja inundaron Instagram con mensajes de afecto. Candela Vetrano expresó: “¡Qué fiestón se viene!”, mientras que Claudia Villafañe escribió: “Felicitaciones a los dos. Mucho amor”.

Por su parte, Vero Lozano se ofreció para los preparativos diciendo: “Hago la torta”. También se sumó Gianinna Maradona con un “¡Felicidades, muchachos!” y la amiga íntima de la cantante, Morena Fernández Quinteros, quien exclamó: “A buenooooo… ¡Notición!”.

Desde el ámbito musical, Lula Bertoldi comentó: “Son hermosxs, felicidades” y Monna Antonópulos dedicó unas palabras: “Con casorio ó sin el, amor del bueno el de ustedes. Hermosa Lali”.

Los medios y creadores de contenido no se quedaron atrás; el canal Blender consultó: “¿Nos invitan? Nos da FOMO”, mientras que Fede Popgold sentenció: “Me fascina”. La alegría fue compartida por Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe, Celeste Cid, Graciela Borges y La Joaqui, además de las madres de los novios, Majo Riera y Marcela Amado. Otros famosos como Marina Bellati, Nazarena Di Serio, Santi Talledo, La Barby, Cami Jara, Juanita Groisman, Alan Lez, Conociendo Rusia, Lucila “La Tora” Villar, Ofelia Fernández, Pepe Ochoa, Carla Conte, Taichu y Evitta Luna también dejaron sus felicitaciones.