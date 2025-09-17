Policiales > Santa Lucía
Brutal accidente entre una camioneta y una moto dejó a una mujer herida
POR REDACCIÓN
Un accidente vial se registró este martes por la tarde en el departamento Santa Lucía, cuando una camioneta Toyota Hilux 4x4, conducida por Rolando Llano, colisionó contra una motocicleta Corven 110cc manejada por Beatriz Fernández.
Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles Pueyrredón y 9 de Julio. Tras el impacto, Fernández fue asistida en el lugar por personal de emergencia y luego trasladada al Hospital Rawson, donde quedó en observación para recibir atención médica.
Autoridades de la UFI Delitos Especiales se presentaron en el sitio para realizar las medidas de rigor y avanzar con la investigación que determine las responsabilidades de los involucrados en el accidente.
