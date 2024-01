¡Brutal! Todo listo para que Jorge Masvidal y Nate Díaz tengan su revancha

Jorge Masvidal, conocido como "Gamebred", ha anunciado en una reciente entrevista que está listo para dar el salto al mundo del boxeo. El cubano-americano, que ha demostrado su destreza en las Artes Marciales Mixtas, se enfrentará al también legendario Nate Díaz en una pelea programada para fines de marzo en Las Vegas. Este nuevo desafío llega como parte de un acuerdo para realizar tres peleas en el cuadrilátero.

Entrevistado mientras se preparaba con su maestro de striking, Paulino Hernández, Masvidal expresó su entusiasmo por esta oportunidad en el boxeo. "Jorge tiene un pacto para efectuar tres peleas de boxeo, la primera de ellas será contra Nate Díaz. Jorge siempre amó el boxeo y cuando surgió el chance de enfrentar a Díaz no lo dudó dos veces para aceptar este reto que, sin duda, será del agrado de los aficionados de los deportes de combate", reconoció la fuente que corroboró la noticia dada por el sitio Happy Punch.

Jorge Masvidal, conocido por su trayectoria en peleas ilegales en los patios traseros de Miami y sus éxitos en UFC, ha demostrado ser un striker destacado. Su defensa de derribos no era su punto fuerte, pero su habilidad en el boxeo le valió reconocimiento en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Esta incursión en el pugilismo es vista como un paso natural para alguien con su experiencia y habilidades.

Hernández, el entrenador de Masvidal, destacó la destreza de Jorge en el boxeo y cómo siempre se destacaba en los sparrings con boxeadores. "Sin duda, esa ha sido el arma fuerte de Jorge. No es que no tuviera conocimientos de lucha, pero no era lo que mejor se le daba, pero si se trataba de boxeo Jorge era otra cosa, superior. Muchas veces hacía sparrings con boxeadores y lo hacía bien’", expresó Paulino.

Es necesario resaltar que, para concretar esta transición al boxeo, Jorge obtuvo el permiso necesario de UFC, con la cual todavía tiene contrato. Con cuatro derrotas consecutivas en las Artes Marciales Mixtas, Jorge Masvidal ve en este deporte una nueva oportunidad para demostrar su destreza y habilidades en el cuadrilátero. La pelea contra Nate promete ser un enfrentamiento emocionante, recordando la victoria de Masvidal sobre Díaz en el Madison Square Garden en 2019.