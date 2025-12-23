Familiares, amigos y equipos de emergencia continúan la búsqueda de un hombre de 39 años que desapareció hace aproximadamente un mes en la zona de Bariloche, cuando realizaba una excursión de trekking en un cerro de la región. La preocupación crece a medida que avanza el tiempo sin señales claras de su paradero.

Según las autoridades y los allegados, el hombre fue visto por última vez mientras caminaba por un sendero de montaña y no regresó al punto de partida ni respondió comunicaciones posteriores. Desde entonces, se organizaron múltiples rastrillajes utilizando tanto personal terrestre como apoyo aéreo y perros especializados en búsqueda de personas.

Organismos provinciales de seguridad, grupos de rescate y voluntarios trabajaron coordinadamente para recorrer sectores de difícil acceso, con especial atención en quebradas y zonas boscosas donde podría haberse desorientado o accidentado. A pesar de los esfuerzos, hasta ahora no se han encontrado indicios concretos que permitan dar con su ubicación.

Los familiares difundieron fotos y datos del hombre desaparecido a través de redes sociales y medios locales, con la esperanza de que alguien pueda aportar información útil. También se habilitaron líneas de contacto para recibir reportes de posibles avistamientos o evidencia que pueda guiar a los equipos de búsqueda.

Las condiciones climáticas y la complejidad del terreno dificultan las tareas de rastreo, aunque los operativos continuarán hasta agotar todas las posibilidades, sostienen los equipos de emergencia. La comunidad de Bariloche y amantes del trekking viven con inquietud esta búsqueda, que ya lleva varias semanas sin avances definitivos.