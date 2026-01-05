Balneario Camboriú, en Brasil, se posiciona como uno de los destinos internacionales más elegidos por los turistas argentinos durante el verano 2026, tras registrar un fuerte crecimiento en comparación con temporadas anteriores y atraer tanto a familias como a jóvenes viajeros interesados en playa, entretenimiento y actividades culturales.

La ciudad costera espera superar o igualar el crecimiento del 160% registrado en la temporada anterior entre visitantes argentinos, una señal clara de que se ha consolidado como opción preferida para quienes eligen vacaciones fuera del país.

Uno de los factores que impulsa esta elección es la variedad de propuestas turísticas que ofrece Camboriú: desde playas amplias y servicios de calidad hasta parques temáticos, acuarios modernos y experiencias interactivas, lo que permite que las familias disfruten incluso en días nublados o de lluvia.

Además, la ciudad vive un ambiente festivo durante la temporada alta, con programaciones culturales y espectáculos sobre la Avenida Atlántica, que combinan música, luces y actividades para todas las edades, consolidando su atractivo no solo por el sol sino también por experiencias integrales de ocio.

Este fenómeno de crecimiento del turismo argentino al exterior se da en un contexto en el que las salidas al extranjero han aumentado considerablemente, con millones de argentinos viajando fuera en temporadas recientes, motivados por la búsqueda de mejores opciones de descanso, compras y actividades recreativas.

Entre los motivos que explican esta tendencia de viajes al exterior se encuentran factores económicos como el fortalecimiento del peso argentino en ciertos contextos y la accesibilidad de destinos cercanos o con amplia oferta turística, aunque también destacan las preferencias de los viajeros por combinar playa, cultura y entretenimiento en una sola experiencia.

Camboriú, con su mezcla de presencia costera, atracciones familiares y vida nocturna, se ubica así como una de las opciones predilectas para los argentinos que eligen pasar este verano fuera del país, marcando una tendencia que podría mantenerse en los próximos años si continúa la dinámica actual del turismo regional.