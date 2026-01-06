El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino Pablo Quirno, en la que agradeció el respaldo de Argentina a la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio destacó la “continua cooperación” del Gobierno argentino para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina. El funcionario estadounidense subrayó el valor del apoyo argentino en un contexto regional atravesado por tensiones diplomáticas y posiciones contrapuestas frente a la intervención en Caracas.

La comunicación se dio en el marco de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que presentó el operativo en Venezuela como parte de una política de combate contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Desde Washington señalaron que estos objetivos forman parte central de la agenda bilateral con Argentina.

El reconocimiento cobra relevancia a partir de la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei, que fue el primero en América Latina en respaldar públicamente la acción de Estados Unidos. Tras la captura de Maduro, Quirno afirmó que Argentina confía en que estos hechos representen un avance contra el narcoterrorismo y abran una etapa de recuperación institucional en Venezuela, en línea con los principios del derecho internacional.

En su pronunciamiento, el canciller argentino reiteró además el respaldo a las autoridades electas en Venezuela en 2024 y reclamó garantías por la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en ese país.

El diálogo entre Rubio y Quirno se produjo mientras la Celac debatía una posición común sobre la intervención militar estadounidense. La falta de consenso expuso las divisiones regionales, con un grupo de países que cuestionó la operación y otro bloque, encabezado por Argentina, que expresó su respaldo a Washington.

La conversación bilateral se inscribe en una secuencia de gestos diplomáticos que refuerzan la cooperación entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad, en un escenario regional marcado por la redefinición de alianzas tras la detención del ex mandatario venezolano.