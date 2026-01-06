San Juan tendrá un verano marcado por una nutrida agenda deportiva que se extenderá durante enero y febrero, con competencias de fútbol, ciclismo, vóley y deporte motor en distintos puntos de la provincia. La programación incluye eventos tradicionales y de alcance nacional e internacional, que convocarán a miles de deportistas y espectadores.

El calendario comienza con el Mundialito del Club Atlético Trinidad, que se disputa del domingo 4 al sábado 10 de enero. El certamen, que celebra su trigésima segunda edición, reúne a más de 3000 futbolistas en siete categorías, desde 2013/2014 hasta 2019/2020. Participan equipos locales, delegaciones de distintas provincias argentinas, conjuntos de Chile y clubes invitados, entre ellos Estudiantes de La Plata. Los partidos se juegan en cuatro sedes y en horarios adaptados a las altas temperaturas, con actividad por la mañana y por la noche.

Publicidad

El ciclismo ocupa un lugar central en la agenda con el Giro del Sol, que se correrá del 9 al 11 de enero. La competencia contará con cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual, y recorrerá distintos departamentos del Gran San Juan y zonas aledañas, con finales exigentes como el paredón del dique Punta Negra.

A partir del 15 de enero se desarrollará el Tour del Sol, destinado a categorías Libres y Máster, con la participación de más de 400 ciclistas provenientes de varias provincias argentinas y de Chile. La prueba se extenderá hasta el 18 de enero y forma parte del calendario de verano con apoyo oficial.

Publicidad

El plato fuerte llegará con la Vuelta a San Juan, que se disputará desde el 23 de enero hasta el 1 de febrero. La tradicional competencia incluirá nueve etapas, con recorridos por distintos departamentos, contrarreloj individual y etapas de montaña, entre ellas la denominada “etapa reina” con ascenso al Alto del Colorado. El cierre será el clásico circuito por Avenida Circunvalación.

En febrero, el vóley tendrá su protagonismo con la Liga Federal de Vóley, que se jugará del 3 al 12. El torneo reunirá a 26 equipos masculinos y 24 femeninos de todo el país, con partidos en el Estadio Aldo Cantoni, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y las instalaciones de UPCN.

Publicidad

Del 11 al 14 de febrero se correrá la Vuelta a San Juan Femenina, que contará con más de 130 ciclistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos, consolidando el perfil internacional del ciclismo femenino en la provincia.

La agenda se completa con el Safari tras las Sierras, una de las pruebas más tradicionales del deporte motor. Las competencias de motos y quads se realizarán los días 6, 7 y 8 de febrero, mientras que los autos recorrerán el circuito el 13, 14 y 15 del mismo mes.

Con propuestas variadas y escenarios en toda la provincia, San Juan se prepara para un verano con fuerte presencia deportiva y una agenda que combina tradición, competencia y participación federal.