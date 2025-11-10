La reconocida empresa Hebilla Hnos anunció la apertura de una nueva búsqueda laboral en San Juan. En esta oportunidad, la compañía está incorporando un operario de depósito temporario, con el objetivo de reforzar su equipo de trabajo en el área logística.

Según detalla la convocatoria, los postulantes deben contar con disponibilidad full time con horarios rotativos, secundario completo y curso de manipulación de alimentos, este último requisito excluyente. Además, se valora contar con experiencia previa en tareas similares y tener hasta 35 años.

Publicidad

Desde la firma indicaron que buscan personas responsables, con compromiso laboral y buena predisposición para integrarse a un entorno de trabajo dinámico y colaborativo.

Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su currículum al correo electrónico rrhh.hebilla.hnos@gmail.com, colocando en el asunto “DEPÓSITO”