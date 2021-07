Cantó con los Rolling Stones y la rompe en Reino Unido con sus relatos sonoros en homenaje a pueblos originarios

La sanjuanina Iliana Díaz López hace 33 años que respira música. Desde muy chica aprovechaba el dinero de la merienda del colegio para gastarlo en cassettes, cables y adaptadores, que utilizaba para grabar en el living de su casa todas las canciones que componía con la guitarra acústica de sus padres y su voz. Del espacio de su hogar pasó a estudios profesionales de grabación. La nacida en Capital, pero que vivió en Rivadavia hasta que emigró de la provincia, hizo de la música su profesión, lo que la llevó a transitar varios caminos, desde cantar con los Rolling Stones en el estadio La Plata hasta ser reconocida en el Reino Unido por su arte sonoro comprometido con los pueblos originarios. La joven artista contó su historia a DIARIO HUARPE.

"Compraba a la vuelta de la escuela Industrial los cassettes y los adaptadores (plugs, RCA, TRS) para el cableado que usaba en las grabaciones caseras. Si no mal recuerdo en la Casa del Parlante, que quedaba por Avenida La Rioja", contó Iliana, que ahora se perfecciona en Dolby Atmos, una tecnología de sonido envolvente que se utilizó por primera vez en la película animada de Pixar: Brave. También se usó en films como Gravity, El Renacido o La La Land.

Iliana en una sesión de fotos en Zonda.

La capacitación que realiza la sanjuanina, que actualmente vive con su esposo en tierras británicas, tiene programada algunas visitas a los estudios de grabación Abbey Road, donde grabaron por primera vez The Beatles, entre otros grandes artistas de la música.

A ella no solamente le interesa saber sobre la innovación en temas relacionados con el sonido sino que también investiga sobre el pasado y la historia. Por eso también aprende actualmente sobre post producción de audio para trabajar en restauración y remastering de patrimonio sonoro. Y de alguna manera relacionó esta pasión con su proyecto de composición sonora que representa desde una perspectiva contemporánea a los pueblos originarios de Latinoamérica.

La joven en estudio de grabación Santos Discépolo ubicado en Lanús.

Pero, no es eso solamente lo que caracteriza a la pasión de Iliana por la música. Entre su pasado y su presente hubo un largo camino, un enorme recorrido con momentos buenos y malos

Iliana estudió violín durante algunos años de su infancia, también cantó en el coro preuniversitario de niños y en el de la Escuela Clara Rosa Cortínez, donde hizo su primaria. En el transcurso de su adolescencia, la mujer cantó en pubs y discotecas, pero cuando terminó la secundaria estudió la carrera de Odontología. Esto le duró unos años porque jamás pudo encontrarse del todo con ello y se dio cuenta de que no disfrutaba de esa profesión, como sí lo hacía con la música.

Iliana cursó la carrera de Intérprete Musical en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para reencontrarse con su "única" y "querida pasión", tal como lo definió ella. Los años de estudios pasaron rápido para la rivadaviense. En el medio llegaron proyectos y aventuras emocionantes para su vida que la incluyeron como cantante en diversos coros de ópera, coros nacionales, con giras interminables y como coach vocal en innumerables trabajos.

La rivadaviense en el London Design Biennale., una exposición de arte.

Su faceta de cantante no fue a lo único que aspiró en el amplio mundo de la música. De visita en Buenos Aires, y durante una gira con el coro del Bicentenario, conoció y se enamoró de la carrera en Audiovisión con Especialidad en Sonido y Grabación en la Universidad Nacional de Lanús. Le metió de lleno y estudió esta especialidad para convertirse en productora e ingeniera de grabación

Así fue como llegó a trabajar en una productora y en un estudio de grabación relacionado con el rock nacional, en Buenos Aires. En la primera trabajó durante un año. Se llamaba Nodoland, estaba ubicada en Vicente López y sus creadores aspiraban a convertirla en un sello independiente. Iliana llegó ahí para encargarse de la discográfica, recomendada por Tony Luaces, dueño de TLAcoustic e ingeniero que diseñó, por ejemplo, el estudio de Divididos, donde se grabó su disco Amapola del 66,o el estudio Santos Discépolo y la acústica de varios teatros.

Lamentable por problemas económicos los dueños de la productora no pudieron sostenerla y quedó a medio camino. Esto ocurrió entre los años 2013 y 2015, según recordó la sanjuanina.

Puro Mastering, así se llama el estudio de grabación donde también Iliana trabajó. Es propiedad del ingeniero de sonido que trabajó con Soda Stereo y varias bandas de rock. "Me tomaron porque era recibida de música y estudiaba ingeniería de sonido. Necesitaban en ese momento a una persona con oído entrenado. Fue una linda experiencia para mí ", dijo la ingeniera en sonido.

Además de estos proyectos, fue productora general en espectáculos musicales en el famoso e histórico Teatro del Globo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recital de Rolling Stones

La rivadaviense tuvo la oportunidad de cantar en el show de los Rolling Stones, el que dieron en el Estadio Único de La Plata en febrero de 2016. La mujer audicionó, quedó seleccionada y formó parte del coro que interpretó la introducción del tema You can´t always get want you want. "Fue una experiencia indescriptible", dijo Iliana.

La vivencia de cantar en escena con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y Charlie Watts es un recuerdo muy emotivo para Iliana, aunque no tenga tantas fotos o videos de ese momento. Es que firmó un contrato de confidencialidad en la que se comprometió a no sacar fotos. Sin embargo, un recuerdo quedó (ver foto de abajo).

Recital de los Rolling Stones. En la foto Iliana es la mujer más cerca del margen derecho.

Pueblos Originarios

En el año 2015, un año antes del recital de su vida con los Rolling Stones, una compañera e integrante de uno de los coros en los que Iliana era coach vocal, la licenciada María Mendizabal del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega la convocó para que fuera parte de una exposición de arte que se llevaba a cabo en El Centro de Arte y Estudios Latinoamericanos 'La Abadia'. Allí conoció a Teresa Pereda que junto a María la introdujeron al mundo del arte sonoro y la cosmovisión de las comunidades originarias de Latinoamérica.

Esa experiencia le abrió la mente a Iliana y la llevó a descubriese como diseñadora y productora de sonido. Ese hecho hizo que naciera uno de sus proyectos más actuales: Cosmovisional Sound Stories, que a través de una mirada contemporánea busca representar por medio del arte y diseño sonoro relatos de tradición oral y la cosmovisión de los pueblos sudamericanos.

Reino Unido

Por este trabajo, Iliana recibió un reconocimiento como artista emergente otorgada por en Ministerio de Cultura durante la residencia Embronario, representando a la Ciudad de Buenos Aires en el rubro diseño sonoro. Desde el British Council la becaron para que mostrara su proyecto en el Reino Unido. Una doctora e investigadora de Arte Sonoro de la Universidad de Brighton, el director de London Biennale Design y el director de Laboratorio Sonoro de Somerset House en UK , entre otros pioneros del arte y el sonido, le dieron una muy buena devolución, sorprendidos de lo que escuchaban por la dimensión y el espacio que parecía tan real aunque no lo era.

En 2019 Iliana contrajo matrimonio con John Barrett (de nacionalidad británica) a quien conoció en un seminario brindado por los Estudios Abbey Road . John es ingeniero de grabación en mencionados estudios desde hace 15 años y trabaja en las producciones cinematográficas de Hollywood grabando las bandas sonoras (soundtracks) full orquesta de las películas como Harry Potter, Shape of Water , Avengers, Phantom Thread, entre otras.

Debido a su matrimonio, Iliana se mudó el año pasado al continente europeo y viajó al Reino Unido en medio de la pandemia. Allá continúa con sus trabajo y estudios de perfeccionamiento. Sin embargo, no descartó que junto a su esposo regresen a la Argentina para producir varios proyectos discográficos y quien te dice a San Juan, lugar donde empezó todo con la compra de unos cassettes.