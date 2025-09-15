Caos en Crónica TV: un hombre irrumpe con un cuchillo y ataca a un guardia

Un dramático episodio de violencia sacudió la madrugada de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre, visiblemente alterado, logró ingresar al edificio del canal Crónica TV en el barrio de San Telmo, armado con un cuchillo. En su intento por irrumpir en los estudios y exigir una aparición en vivo, el agresor hirió a un miembro del personal de seguridad antes de ser finalmente reducido y detenido por la policía.

El incidente se registró alrededor de las 5:30 de la mañana en la avenida Juan de Garay 140. El sujeto, con antecedentes penales y problemas de salud mental, intentó acceder a los estudios, pero fue interceptado por el personal de seguridad, que le solicitó que se retirara. Ante la negativa, el hombre respondió con un ataque, asestándole un puntazo a uno de los guardias.

Tras el ataque, el agresor se dirigió a la planta baja, donde se encuentran los estudios, y causó daños al romper varios vidrios. La situación escaló, y se requirió la intervención del Grupo de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) para contener la situación. Mientras tanto, un amplio operativo policial se desplegó en los alrededores del canal, acordonando la zona por precaución.

Momentos de terror en Crónica TV

El momento clave de la detención ocurrió cuando tres periodistas, al ver que el hombre había soltado el cuchillo, lograron entablar un breve diálogo con él. Esta distracción fue aprovechada por los efectivos del Grupo GEOF para ingresar de forma rápida y segura, y detener al sujeto. El agresor, que manifestó su deseo de ser entrevistado, fue asistido por personal psiquiátrico del SAME y trasladado al hospital Argerich.

El parte policial reveló que el detenido cuenta con un extenso historial delictivo, que incluye múltiples ingresos por consumo de drogas, robo y hurto. El caso, caratulado como violación de domicilio y daños por la Unidad de Flagrancia Este, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones mediáticas y ha generado un gran revuelo en el ámbito periodístico.