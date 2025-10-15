El doctor Mariano Carrera, quien actualmente se encuentra subrogando la jueza Julia Camus en la Justicia de Menores, está a cargo ahora de la investigación del grave hecho ocurrido en el barrio Valle Grande, donde un menor de 17 años está involucrado. Este caso, que resultó en la muerte de un niño de siete años tras una balacera, llamado Emir Barboza, movilizó diferentes instancias judiciales, que ya tomaron las primeras medidas sobre el menor.

Desde la Fiscalía y el Juzgado de Menores, se dispuso realizar extracciones de muestras de sangre y orina al menor, además de análisis de absorción atómica, con el fin de determinar si pudo haber disparado armas de fuego. Actualmente, el menor se encuentra en protección en un centro calificado, y en las próximas horas está prevista su declaración indagatoria.

El juez Carrera explicó que, aunque el menor tiene 17 años, se le aplica un régimen especial, dado que su edad está entre los 16 y 18 años, lo que permite mantenerlo en resguardo en una institución adecuada. En cuanto a la calificación del delito, aclaró que aún no se ha definido, ya que la imputación será determinada por el Ministerio Público Fiscal, y que en los procesos judiciales por mayores y menores de edad, las causas son independientes, aunque relacionadas por el mismo hecho.

El magistrado finalizó señalando que se espera la entrega de las actuaciones del Ministerio Público Fiscal para avanzar en la investigación y posibles medidas judiciales contra los mayores involucrados.