La policía de la UFI Genérica logró la detención de Juan Alexis Tejada, de 28 años, un individuo catalogado como "conocido delincuente" que se encontraba prófugo de la justicia desde el pasado mes de mayo. Su arresto tuvo lugar en la vía pública, en las inmediaciones de Avenida Libertador y calle Meglioli, tras varias tareas de inteligencia y recorridas en la zona.

Tejada era activamente buscado por un incidente ocurrido en la Villa Pueyrredón de Rivadavia en mayo, donde se le acusa de golpear a un vecino con un hierro y portar un arma de fuego. El fiscal a cargo de la causa, Alejandro Mattar, confirmó que el detenido será imputado por los cargos de lesiones y violación de domicilio en relación con este hecho.

Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso no opuso resistencia al arresto. Tras su aprehensión, fue trasladado de inmediato a la Comisaría 13ª de Rivadavia, donde quedó a disposición de la Justicia.