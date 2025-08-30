En cuatro allanamientos simultáneos llevados a cabo en Chimbas por la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan permitieron desarticular a una banda de menores que se dedicaba al robo de locales comerciales. Los operativos se realizaron en relación con un robo que ocurrió en la madrugada del 26 de agosto en el local Casa 2000, ubicado en el Patio Alvear, en Capital. Ahora, la Policía recuperó la mercadería robada y atraparon a los presuntos autores que resultaron ser menores de edad.

Las prendas de vestir secuestradas serían la totalidad de lo robado en Casa 2000.

El robo en Casa 2000 fue registrado por las cámaras de seguridad. Los delincuentes violentaron las puertas del local y sustrajeron una importante cantidad de prendas de vestir de diferentes marcas y otros elementos. Las imágenes permitieron a la Policía identificar a los autores del hecho, que resultaron ser menores de edad, lo que derivó en las medidas judiciales ordenadas por el juez de Niñez Adolescencia y Familia Jorge Toro.

Publicidad

Las medidas judiciales tuvieron lugar en el barrio Los Tamarindos, Villa San Patricio y el Loteo Jardín del Sol, todos ubicados en el departamento Chimbas. En estos operativos, los agentes recuperaron la totalidad de las prendas de vestir robadas del local.

Uno de los equipos celulares que fue encontrado en los allanamientos.

Además, los allanamientos permitieron el secuestro de otros objetos vinculados a ilícitos denunciados en las Comisarías 4ª de Desamparados y 27ª de Rivadavia con asiento en el barrio Aramburu. Entre los elementos secuestrados, se encontraba una bicicleta mountain bike, una notebook, celulares marca iPhone y un inflador de pie, lo que sugiere que los menores también podrían haber estado involucrados en otros hechos delictivos en la zona.

Publicidad

Debido a que los autores del hecho son menores de edad, el Juez Jorge Toro, siguiendo las directivas del sistema judicial, notificó a los progenitores de los jóvenes. A su vez, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.