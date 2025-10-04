La relación de Nito Artaza y Cecilia Milone comenzó en 1999, y tras años de idas y vueltas, la pareja se casó en 2017. Luego de 25 años, el vínculo terminó en medio de un escándalo que hasta el día de hoy sigue sumando capítulos.

Recientemente, en un audio emitido en el programa Mediodía bien arriba (TV Pública), conducido por Carlos Monti, la cantante se expresó con un profundo enojo acerca de su relación con el productor teatral.

En la escucha, Milone manifestó que se encuentra agotada de la situación. Con la voz elevada, casi en un grito, afirmó: "Yo tengo que cortar esto porque de verdad es agotador, es agotador, toda la vida conteste, toda una vida manipulándome y jugando con mi historia, cuando no es así".

La artista y actriz de Drácula, el musical, fue contundente respecto al tratamiento que recibe por parte de la prensa, señalando: "Me han tratado como si yo fuera una mediática, me han irrespetado. Soy una artista con formación, nunca me ponen a la altura de una artista con formación, me tratan como si yo fuera una botinera, hasta acá llegamos, hasta acá llegamos".

Milone, quien también se definió como un "alma sensible, una persona estudiosa, una persona trabajadora, soy una persona honrada", aseguró que los medios no tienen "un carpetazo para hacerme, más que mi alma, más que meterse con mi amor. No tienen carpetazo".

La explosión de Milone se da días después de vivir un tenso momento con la prensa a la salida de la obra Viudas e hijas en el Multitabarís. En esa ocasión, los micrófonos se estiraron hacia su rostro en busca de alguna declaración.

Ante la pregunta de un notero: “¿Estás enamorada?”, la respuesta de la artista fue tajante y definitiva: "No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios". Con voz firme, agregó: "No es no, en todo. No quiero hacer un móvil".

En un gesto de apoyo, María Fernanda Callejón —quien la reemplazó en la obra— se acercó y la abrazó, brindándole un "improvisado refugio" contra el "asedio mediático".

A raíz de este episodio, Milone decidió hacer un descargo en sus redes sociales, dejando claro que el silencio no era una opción. En un video, acompañada por Nicolás Nanni (escenógrafo y vestuarista), Milone describió la situación como "acoso, de abuso emocional, porque no es no. No es no siempre, en cualquier aspecto, no solo en el físico. El alma también merece un respeto".

Relató que el tumulto, con "siete, ocho hombres con cámaras", duró alrededor de "unos quince minutos". Aunque Nanni le aconsejaba irse, ella esperó a que se fueran, insistiendo en que "no es no". La artista confesó el impacto emocional que le provocó el momento: "Siento palpitaciones, siento miedo, siento tristeza, quiero llorar, pienso si lloro, para peor, trato de ser simpática y no me sale, me angustio, me desespero”.