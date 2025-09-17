Publicidad
Policiales > En Barrio Los Toneles

Chimbas: cayó un reo que se escapó de la cárcel y debía cumplir pena

La Policía realizó un operativo por abuso de arma y capturó a un hombre buscado por robo doblemente agravado, condenado hasta 2027.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El hombre de apellido Segura cayó en marco de otra causa de menores. Foto gentileza. 

En un operativo de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, la Policía de San Juan llevó a cabo un allanamiento en el barrio Los Toneles, en Chimbas, en el marco de una causa por abuso de arma.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Primera Nominación de Menores, Niñez y Adolescencia, luego de un enfrentamiento entre bandas rivales por disputas territoriales ocurrido días atrás en la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos sorprendieron en el domicilio allanado a un hombre identificado como Segura, quien era intensamente buscado desde hace varios meses por la Justicia. Sobre él pesaba una condena por el delito de robo doblemente agravado.

Ante la situación, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, que dispuso de inmediato el traslado del detenido al Servicio Penitenciario Provincial para el cumplimiento efectivo de su pena, que se extiende hasta el año 2027.

