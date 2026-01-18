Al menos 21 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España. El grave accidente ocurrió cuando un tren Iryo de larga distancia, que realizaba el recorrido Málaga–Madrid con destino a la estación Puerta de Atocha, se salió de la vía y volcó dos de sus vagones, los cuales invadieron la vía contigua.

Como consecuencia de este hecho, un segundo tren de alta velocidad, un Alvia que circulaba en sentido Madrid–Huelva, realizó una frenada de emergencia, pero terminó también descarrilando, con varios vagones volcados. El impacto provocó escenas de caos entre los pasajeros y un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

El accidente fue comunicado inicialmente por Adif a través de un breve mensaje difundido en redes sociales, tras lo cual se activó un operativo que incluyó a fuerzas de seguridad, personal sanitario y responsables del tráfico ferroviario. En el tren Iryo viajaban un total de 317 personas al momento del siniestro.

En redes sociales, varios pasajeros relataron lo sucedido en tiempo real y compartieron imágenes y videos desde el interior de los vagones, donde se evidencian la falta de luz, ventanas rotas y presencia de humo. “Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”, escribió un usuario en la red social X.

La Guardia Civil confirmó al menos cinco fallecidos como consecuencia del accidente: dos personas que viajaban en el tren Iryo y tres en el Alvia. Además, se contabiliza al menos un centenar de heridos, aunque las autoridades advirtieron que todavía no se conoce la cantidad exacta de personas que podrían permanecer atrapadas en los vagones volcados.

Según fuentes de Renfe, el descarrilamiento del tren Iryo se produjo cerca de las 19:45, generando “multitud de heridos y fallecidos”. Al ocupar parte de la vía contigua, el tren Alvia no logró evitar el choque pese a la frenada de emergencia. Desde la empresa ferroviaria indicaron que los pasajeros están siendo evacuados a través de las ventanas hacia las vías y que un tripulante quedó atrapado en la cafetería, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos y personal sanitario.

Mientras continúan las tareas de rescate, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la subdelegada del Gobierno, Ana López, se dirigieron hacia la zona del accidente para seguir de cerca la situación. El servicio de Emergencias desplegó varias unidades UVI móviles, un vehículo de apoyo logístico y otros cuatro dispositivos de cuidados críticos de urgencia, mientras que Cruz Roja activó recursos para asistir a las personas afectadas. El balance de víctimas podría modificarse a medida que avancen las labores de rescate e investigación.