En una nueva sección de Yo Emprendo, en el programa Yo Te Invito de HUARPE TV, transmitido por TDA 19.2 y la plataforma de Kick, se conoció el emprendimiento de una sanjuanina que convirtió un hobby en su trabajo. Carla Flores, la mente creativa detrás del emprendimiento "Chulerías de Papel", se dedica a la confección de productos de papelería hechos a mano y material didáctico personalizado. Su propuesta abarca desde artículos para celebraciones y eventos especiales, hasta elementos pedagógicos diseñados para la enseñanza, con el objetivo de ofrecer opciones originales y accesibles.

El proyecto de Carla comenzó de manera espontánea en 2021. "Chulerías de Papel nace como un hobby. Siempre me gustó realizar manualidades y ese hobby se me fue de las manos". La creciente demanda de sus creaciones hizo que su pasatiempo se convirtiera en un trabajo de tiempo completo.

Flores no solo produce bolsitas personalizadas y tatuajes temporales que brillan en la oscuridad, sino que también confecciona anotadores, agendas, cajas para lapiceras y llaveros con tablas de multiplicar. La singularidad de sus diseños se adapta a las solicitudes de cada cliente, lo que le ha permitido incursionar en el ámbito educativo.

Como profesora de educación especial, la emprendedora aprovechó su experiencia en el aula para desarrollar herramientas de aprendizaje. "Soy profe de educación especial, de ahí saco lo que sería material didáctico, que es lo que más me encanta", comentó. Entre sus artículos más demandados se encuentran variedades de libros para realizar actividades, de cuentos con valores y un innovador libro móvil para crear relatos, ideal para fomentar la lectura y la imaginación en los niños.

Para finalizar, Carla expresó lo orgullosa que la hacen sentir sus clientes al obtener como devolución el estar encantados con su trabajo, "Es muy satisfactorio para mí asistir a ferias o entregar pedidos y que la gente le guste lo que hago y que se queden fascinados", afirmó la creadora. Para ella, su principal objetivo es que sus productos no solo sean originales, sino también funcionales y duraderos, por eso gran parte de su inventario es plastificado. Su trabajo, que se exhibe y comercializa cada sábado en la Feria de las Pulgas.

Contactos del emprendimiento