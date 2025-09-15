Este lunes 15 de septiembre, el Consejo de la Magistratura dio inicio al proceso de entrevistas a los 34 postulantes que aspiran a ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte, vacante desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani en el mes de julio.

Las actividades comenzaron a las 8 de la mañana en las instalaciones del Club Sirio Libanés, donde se tiene previsto evaluar a cada uno de los candidatos. De la totalidad de inscriptos, dieciséis aspirantes se presentaron durante esta primera jornada para ser entrevistados por los miembros del Consejo.

Entre los primeros postulantes en comparecer se encontraron la asesora letrada Graciela Roduen, el defensor oficial Marcelo Salinas y la jueza penal Celia Maldonado. El proceso de selección continuará en los próximos días hasta completar la evaluación de todos los inscriptos, en un procedimiento dirigido a designar a la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal.