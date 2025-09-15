Política > En el Sirio Libanés
Comenzó la evaluación de los 34 postulantes al cargo de Fiscal General de la Corte
POR REDACCIÓN
Este lunes 15 de septiembre, el Consejo de la Magistratura dio inicio al proceso de entrevistas a los 34 postulantes que aspiran a ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte, vacante desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani en el mes de julio.
Las actividades comenzaron a las 8 de la mañana en las instalaciones del Club Sirio Libanés, donde se tiene previsto evaluar a cada uno de los candidatos. De la totalidad de inscriptos, dieciséis aspirantes se presentaron durante esta primera jornada para ser entrevistados por los miembros del Consejo.
Entre los primeros postulantes en comparecer se encontraron la asesora letrada Graciela Roduen, el defensor oficial Marcelo Salinas y la jueza penal Celia Maldonado. El proceso de selección continuará en los próximos días hasta completar la evaluación de todos los inscriptos, en un procedimiento dirigido a designar a la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal.
Con una trayectoria de más de 38 años en el ejercicio profesional, múltiples títulos universitarios, una especialización en Derecho Procesal y una vasta experiencia en la Administración Pública Provincial en el ámbito de la Asesoría Jurídica y Control de Legalidad de Gobierno y, especialmente, en la Fiscalía de Estado.
Con una carrera que combina casi una década en la defensa pública penal, experiencia en el Poder Ejecutivo y una destacada trayectoria académica, Salinas es uno de los candidatos para suceder a Eduardo Quattropani, del que fue siempre crítico.Vinculado al exministro de Gobierno giojista Adrián Cuevas.
Con 25 años de ejercicio profesional, una profunda especialización en asesoramiento jurídico corporativo y roles clave en prevención de lavado de activos y asuntos legales en el Banco San Juan. Como dato, integra el equipo de la Liga de Profesionales, Revuelto Gramajo, donde supo jugar el gobernador Orrego y el vice Fabián Martín.
