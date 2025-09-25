Provinciales > En sede de Conectar Lab
Comienzan las inscripciones para las clases de apoyo escolar gratuito en Capital
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Educación informó que desde el 29 de septiembre se habilitarán las inscripciones para el Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito destinado a estudiantes de nivel secundario. Los registros se tomarán en la sede de Conectar Lab, ubicada en Las Heras y Alberdi, Capital, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30, hasta cubrir el cupo establecido.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Alfabetización Comprendo y Aprendo y tiene como finalidad acompañar las trayectorias educativas, reforzar los aprendizajes y evitar el abandono escolar.
Datos a tener en cuenta
Para concretar la inscripción, se deberá presentar fotocopia del DNI del alumno y del padre, madre o tutor, junto con la partida de nacimiento del menor.
Por último, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que esta propuesta no sólo apunta a mejorar el rendimiento académico, sino también a garantizar la igualdad de oportunidades. “Este tipo de acompañamiento resulta clave para muchas familias que no pueden afrontar el costo de profesores particulares”, subrayó.