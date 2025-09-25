El Ministerio de Educación informó que desde el 29 de septiembre se habilitarán las inscripciones para el Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito destinado a estudiantes de nivel secundario. Los registros se tomarán en la sede de Conectar Lab, ubicada en Las Heras y Alberdi, Capital, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30, hasta cubrir el cupo establecido.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Alfabetización Comprendo y Aprendo y tiene como finalidad acompañar las trayectorias educativas, reforzar los aprendizajes y evitar el abandono escolar.

Datos a tener en cuenta

Para concretar la inscripción, se deberá presentar fotocopia del DNI del alumno y del padre, madre o tutor, junto con la partida de nacimiento del menor.

Por último, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que esta propuesta no sólo apunta a mejorar el rendimiento académico, sino también a garantizar la igualdad de oportunidades. “Este tipo de acompañamiento resulta clave para muchas familias que no pueden afrontar el costo de profesores particulares”, subrayó.

