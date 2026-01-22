Cómo hacer los innovadores paquetitos de pollo con toque oriental

La gastronomía encuentra una nueva inspiración en los tradicionales niños envueltos con la llegada de los paquetitos de pollo, una versión que apuesta por sabores orientales y aromáticos. Esta receta, difundida por la cuenta @kulinaria.recetas, se presenta como una alternativa nutritiva y sencilla de elaborar en casa. Al respecto, la autora invita a los cocineros: "¡Preparados para sorprender, vamos a la receta!".

Para una comida destinada a tres personas, se necesita un repollo, 600 gramos de carne de pollo (sin piel ni huesos), un boniato mediano y una zanahoria mediana. El perfil de sabor se completa con jengibre rallado, cebolla y ajo en polvo, 50 ml de salsa de soja y agua. Existe además una variante flexible, ya que "como dice Kuli, también se puede preparar en versión sin carne, reemplazando el pollo por legumbres cocidas".

La preparación comienza con el blanqueado de las hojas de repollo enteras, sin el tronco, en agua hirviendo durante ocho minutos. En esa misma olla se deben cocer el boniato y la zanahoria troceados. El siguiente paso consiste en procesar la carne cruda con las verduras cocidas y los condimentos hasta obtener una pasta uniforme.

Una vez armada la pasta, se coloca una cucharada en cada hoja, plegando los laterales y enrollando para formar los paquetes. Estos se sellan en una sartén con aceite hasta dorarse. Para finalizar la cocción, se agrega un chorro de salsa de soja y una taza chica de agua, dejando el recipiente tapado por diez minutos. Como consejo útil para la organización del hogar, estos paquetes pueden guardarse en el freezer antes del proceso de salteado.