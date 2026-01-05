Cómo mantener tu pileta de lona limpia, sin vaciarla: paso a paso

Mantener el agua de tu pileta cristalina y segura requiere más que simplemente llenarla. El tratamiento químico adecuado es fundamental para disfrutar de un agua limpia, pero cuando tenés una pileta de lona de PVC, es crucial aplicar estos productos correctamente para no dañar el material. Esta guía te explica cómo usar cloro, alguicidas y clarificante de manera efectiva y segura.

El cloro: tu aliado principal (pero con cuidado)

El cloro es el desinfectante más común y efectivo para piletas, eliminando bacterias, virus y otros microorganismos. Sin embargo, su uso incorrecto puede dañar la lona de PVC.

El cloro está disponible en diferentes presentaciones: pastillas, granulado o líquido. Para piletas de lona, el granulado o las pastillas de disolución lenta suelen ser las opciones más seguras.

Nunca arrojes cloro directamente sobre la lona. El contacto directo con cloro concentrado puede decolorar o debilitar el PVC. En su lugar, disolvé el cloro granulado en un balde con agua antes de volcarlo en la pileta, distribuyéndolo uniformemente. Si usás pastillas, colocálas en un dosificador flotante o en el skimmer, nunca directamente en el fondo donde podrían estar en contacto prolongado con la lona.

La cantidad correcta depende del volumen de tu pileta. Generalmente, se recomienda mantener entre 1 y 3 ppm (partes por millón) de cloro libre. Usá tiras reactivas para medir los niveles regularmente. Más cloro no significa agua más limpia, sino mayor riesgo para el material y para los bañistas.

En temporada de uso intensivo, verificá y ajustá los niveles de cloro cada 2-3 días. Después de lluvias fuertes o uso masivo, puede ser necesario un shock clorado (cloración de choque), pero siempre respetando las indicaciones del fabricante y evitando concentraciones excesivas.

Alguicidas: prevención contra las algas

Las algas son uno de los problemas más comunes en piletas. Además de hacer el agua turbia y resbaladiza, pueden manchar la lona de forma permanente si no se tratan a tiempo.

Lo ideal es usar alguicida de manera preventiva, no solo cuando ya aparecieron las algas. Una aplicación semanal durante la temporada de uso mantiene el agua cristalina y protege la lona.

Diluí el alguicida en un balde con agua de la pileta antes de verterlo. Distribuilo uniformemente alrededor del perímetro de la pileta con la bomba funcionando para asegurar una buena circulación. Nunca viertas alguicida concentrado directamente sobre la lona.

La mayoría de los alguicidas trabajan en conjunto con el cloro, pero es importante no aplicarlos simultáneamente. Esperá al menos 4-6 horas entre la aplicación de cloro y alguicida para evitar que se neutralicen mutuamente o generen reacciones que puedan afectar el PVC.

Los alguicidas no espumosos son los más recomendables para piletas de lona, ya que los productos espumosos pueden dejar residuos que se adhieren a las paredes y requieren limpieza más agresiva.

Clarificante: el toque final para agua cristalina

El clarificante agrupa las partículas microscópicas suspendidas en el agua para que el filtro pueda atraparlas más fácilmente, resultando en agua transparente y brillante.

Usá clarificante cuando el agua se ve turbia o lechosa a pesar de tener los niveles correctos de cloro y pH. Esto suele ocurrir después de tormentas, uso intensivo, o cuando partículas muy pequeñas pasan a través del filtro.

El clarificante se aplica con la bomba en funcionamiento. Diluilo en un balde de agua y vertelo lentamente alrededor de la pileta. Dejá la bomba funcionando durante al menos 8 horas (idealmente 24 horas) para que el producto trabaje eficazmente.

Las partículas agrupadas se depositarán en el fondo o serán atrapadas por el filtro. Después de 24 horas, aspirá el fondo de la pileta con cuidado usando un cepillo suave, y realizá un retrolavado del filtro para eliminar toda la suciedad acumulada.

No abuses del clarificante. Una aplicación cada 2-3 semanas durante la temporada de uso suele ser suficiente. El uso excesivo puede sobrecargar el filtro sin beneficios adicionales.

Productos que nunca debés usar

Mientras cuidás el agua, también debés proteger la lona. Evitá completamente:

Lavandina concentrada: Puede parecer una alternativa económica al cloro para piletas, pero su concentración y composición pueden dañar el PVC permanentemente.

Solventes o removedores químicos: Productos como acetona o diluyente destruyen los plastificantes del PVC.

Productos no específicos para piletas: Los limpiadores domésticos comunes no están formulados para uso en piletas y pueden reaccionar negativamente con el PVC o con los químicos del agua.

Secuencia ideal de tratamiento químico

Para mejores resultados y protección de la lona, seguí este orden:

Ajustá el pH (debe estar entre 7.2 y 7.6) Aplicá el cloro (esperá 4-6 horas) Agregá el alguicida (esperá 24 horas) Usá clarificante si es necesario (dejá trabajar 24 horas) Aspirá y limpiá el filtro

Herramientas de Limpieza Adecuadas

Al limpiar las paredes y el fondo, recordá:

Usá solo cepillos de cerdas suaves

Evitá esponjas abrasivas o cepillos duros

Para manchas difíciles, dejá actuar el producto limpiador antes de frotar

Nunca apliques fuerza excesiva

Consejos Finales para la Protección de la Lona