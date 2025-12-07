San Juan se prepara para un hecho histórico en su calendario deportivo. A partir del miércoles 10 de diciembre, la provincia recibirá a 900 nadadores provenientes de distintos puntos del país para competir en el Campeonato República de Infantiles y Menores, el certamen más grande del interior argentino. Será la primera vez que este torneo, uno de los más convocantes del calendario nacional de deportes acuáticos, se realice en territorio sanjuanino.

Las pruebas se desarrollarán en la pileta olímpica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que será sede central de un evento que reunirá a deportistas de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015. Con 900 inscriptos, la edición 2025 establece un récord absoluto de participación.

Publicidad

La competencia comenzará el miércoles 10 a las 14:00. Desde el jueves y hasta el sábado, la actividad se realizará en doble turno. Por la mañana, de 8:00 a 12:30, competirán los Infantiles 1 y 2 (2014 y 2015). Por la tarde, de 14:00 a 20:30, será el turno de los Menores 1 y 2 (2012 y 2013). Las delegaciones llegarán desde el lunes 8 para realizar entrenamientos previos en la pileta olímpica, mientras que la UNSJ habilitará su pileta climatizada para sesiones exclusivas de calentamiento.

El impacto del evento será significativo: entre nadadores, entrenadores, delegados y acompañantes, se estima la llegada de unas 2.000 personas a la provincia. Esta dinámica se traducirá en movimiento hotelero, gastronómico y turístico durante toda la semana.

Publicidad

El público podrá asistir de manera libre y gratuita a todas las jornadas, ingresando por calle Paula Albarracín de Sarmiento, en el sector del Complejo Deportivo de la UNSJ.

El torneo es organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, con fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda).

Publicidad

Con participación récord, infraestructura de primer nivel y miles de visitantes, San Juan se encamina a vivir la edición más multitudinaria del Campeonato República en su historia.