La autopsia realizada al cuerpo del martillero público Sebastián Martiré, de 49 años, ha confirmado que la causa de su deceso fue una muerte violenta con características de suicidio. El hallazgo sin vida de Martiré se produjo el pasado viernes por la mañana en el interior de su oficina, situada en un consorcio en la calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en Capital.

Desde un primer momento, si bien no se descartaron hipótesis, las pesquisas iniciales ya sugerían que Martiré había atentado contra su propia vida. La confirmación llegó tras la autopsia realizada en la Morgue Judicial, a donde su cuerpo fue enviado para los estudios correspondientes.

En el marco de la investigación, el fiscal Francisco Micheltorena de la UFI Delitos Especiales ha detallado que en la escena del hecho no se hallaron pistas que indicaran la actuación de otra persona. Además, no había signos de criminalidad; el lugar estaba ordenado y no se registraron faltantes de elementos de valor.

Sebastián Martiré había sido visto por última vez el jueves anterior, aproximadamente a las 14 horas. Los vecinos lo reconocían y lo habían visto ese día, ya que él era el encargado de la administración de ese complejo de departamentos.