Mauro Icardi llega junto con la China Suárez a la Argentina este lunes 10 de noviembre para reencontrarse con sus hijas, casi 5 meses después de su último encuentro con las menores.

El jugador había trabajado con sus abogadas para anticiparse a cualquier jugada de su ex. Sin embargo, hubo algo que no se vio venir: Wanda Nara tenía preparada una movida judicial que podría perjudicarlo.

Según reveló Gustavo Méndez en "La mañana con Moria", la mediática presentó un pedido de medida cautelar. El documento, firmado por el doctor Payarola, abogado de Wanda, exige:

Que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién.

Que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera.

Que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro.

Además, Wanda pide que en caso de ser aprobada la medida cautelar y si Icardi no cumple con lo allí impuesto, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos.

Icardi tenía previsto reencontrarse con las nenas el martes 11 de noviembre y quedarse con ellas hasta el día 15, fecha en la que deberá volver a Turquía. El jugador había pedido de manera anticipada a la Justicia que le den las garantías para poder abandonar el país, ya que figura dentro del registro de deudores alimentarios.