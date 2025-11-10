Mariana Fabbiani aseguró que cuida "muchísimo" su intimidad familiar. Al hablar sobre cómo maneja la exposición en las redes sociales, señaló que resguardar su vida privada es una tarea diaria: “Es un trabajo resguardar mi intimidad todos los días, estando hace tanto tiempo”. Fabbiani agregó que su método es mostrar "a cuentagotas", y aunque a veces confiesa que "me dan ganas de más y después digo ‘no’", esto tiene que ver con la necesidad de preservar a su familia.

La conductora también explicó la excepción que hizo al decidir compartir algunas imágenes de los 15 años de su hija Matilda, a pesar de su habitual reserva. Fabbiani compartió algunas postales —pocas— del gran festejo, en el que se vio a su hija "radiante con un vestido soñado, rodeada de amigos y familiares".

Mariana relató que tomó la decisión porque su hija "también quería y tiene su Instagram". Además, pensó: “¿Por qué me voy a privar de compartir esto con la gente que me sigue y me quiere?”. La fiesta de Matilda fue una de las pocas ocasiones donde la conductora dejó ver algo que no sea parte de su trabajo en televisión.

Aun así, Mariana fue clara al remarcar que su prioridad es proteger a sus hijos de los comentarios ajenos. Afirmó que, aunque "por suerte siempre fueron más que nada positivos", ella prefiere "no exponer tanto, justamente para no dar lugar a todo eso". Respecto a los comentarios en general, Fabbiani manifestó que los toma "siempre con distancia, los buenos y los malos". Si al compartir algo, eso "no es bueno, es más un problema del otro que mío", sostuvo.