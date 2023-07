Conor McGregor quiere pelear por el "BMF": Justin Gaethje le respondió

En la rueda de prensa posterior al UFC 291 del sábado, Justin Gaethje le respondió a Conor McGregor. El irlandés publicó en redes que quiere pelear por el título del "BMF", tras haber finalizado el evento. Cuando le consultaron al estadounidense sobre el irlandés, este dijo: "Creo que me ha rechazado seis veces", añadiendo que normalmente tienes que perder para enfrentarte a "The Notorious", por lo que no está muy seguro de qué está sucediendo.

Sin embargo, Gaethje luego fue contundente al abordar el desafío directo de McGregor, quien lo retó a una pelea diciéndole que "le daría una bofetada". Ante esto, Justin se mantuvo firme y no se mostró entusiasmado por la idea de enfrentarse al irlandés. "Sinceramente, no me importa", afirmó cuando se le preguntó por qué no estaba ansioso por enfrentarse a Conor. "Prefiero pelear con Charles", expuso, refiriéndose a Oliveira.

"Soy un competidor y quiero enfrentar a los mejores del mundo", enfatizó Gaethje. Aunque McGregor también rechazó la pelea que se esperaba que tuviera contra Michael Chandler en The Ultimate Fighter 31, el norteamericano no se mostró interesado en luchar contra alguien que, según él, esté utilizando esteroides. "No voy a pelear contra alguien que está haciendo trampa. Nunca he tomado esteroides en mi vida, nunca lo haré", declaró el campeón del "BMF".

Más palabras de Justin Gaethje

La victoria de Gaethje sobre Poirier ha sido muy celebrada en el mundo de las MMA, y la oportunidad de enfrentarse a McGregor podría significar un gran día de pago para muchos luchadores. Sin embargo, Justin mantiene su integridad y se muestra enfocado en enfrentar a los mejores oponentes posibles, dejando claro que no está dispuesto a enfrentarse a quienes no juegan limpio en el deporte.

Con una actitud centrada en buscar la redención y enfrentar a los mejores del mundo, Justin Gaethje se posiciona como un campeón comprometido con la integridad deportiva y el espíritu competitivo en el octágono. Ahora, tras haber noqueado a Dustin Poirier en la estelar del UFC 291, puede llegar a conseguir una chance por el título pronto, el que tiene en su poder Islam Makhachev.