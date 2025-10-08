Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, declaró desde la Unidad Penal N.º 6 de Goya, Corrientes, haber realizado aportes monetarios a las campañas electorales de Diego Santilli en 2021 y de Javier Milei en 2023. El condenado manifestó su molestia porque los políticos "salen a negarme", en referencia a las declaraciones de Santilli, quien en 2022 aseguró no conocerlo.

En declaraciones a Radio Splendid, Cositorto precisó que aportó 32.500 dólares a la campaña de Santilli, quien en ese momento se postulaba como candidato de Juntos por el Cambio. Explicó que su apoyo se debió a que "quería un cambio para la Argentina". Asimismo, confirmó que también realizó contribuciones a la campaña presidencial de Javier Milei durante el año pasado.

Estas declaraciones se producen en el contexto de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza, vinculada a aportes de Federico "Fred" Machado, empresario investigado por narcotráfico. Cositorto se distanció de esa situación afirmando: "Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme".

La condena contra Cositorto fue confirmada en julio de este año, tras ser hallado culpable de liderar un esquema piramidal que afectó a 118 personas y causó un perjuicio económico superior a 776 millones de pesos. La investigación demostró que Generación Zoe, presentada como empresa de coaching y liderazgo, operaba en realidad como un esquema Ponzi, solicitando dinero a las víctimas con promesas de ganancias extraordinarias mediante inversiones financieras ficticias.