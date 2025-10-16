Coti Sorokin es conocido por ser uno de los músicos más creativos de Argentina y por su mediático matrimonio y posterior divorcio de Candelaria Tinelli. Sin embargo, el músico también tiene un costado menos difundido, que mezcla emoción y fútbol: su vínculo con los dos máximos ídolos del país y del mundo, Diego Maradona y Lionel Messi.

En una charla distendida con El Pollo Álvarez, Sorokin compartió varias anécdotas que los unen a los ídolos argentinos.

Publicidad

El contacto de Coti con Lionel Messi comenzó casi por casualidad. Hoy, el músico lo tiene agendado en su teléfono como “Lio Enano”. Sorokin aclaró rápidamente que ese nombre no lo puso él, sino un amigo del propio futbolista cuyo nombre prefirió mantener en reserva.

El cantante explicó que él utiliza un código para agendar a las personas importantes por seguridad, de manera que "si le llegaran a afanar el teléfono, mejor que nadie entienda nada".

Publicidad

Coti conoció personalmente al rosarino e incluso han intercambiado mensajes de WhatsApp, aunque nunca tuvo la oportunidad de tocar en un evento para él.

Una de las anécdotas más emocionantes que Coti recordó fue cuando Messi le “salvó una gira”. El encuentro se dio cuando Messi recién comenzaba su carrera en Barcelona.

Publicidad

Coti había viajado a la ciudad catalana para ofrecer un show. Por un amigo en común, Messi había invitado al músico y a su staff a un partido amistoso después del concierto. Sin embargo, Coti se lesionó, lo que lo dejó fuera del plan, aunque todos sus músicos y su equipo sí fueron.

Pese a la ausencia, el futbolista le mandó la camiseta número 19 firmada. Coti aún conserva esa camiseta enmarcada. Además, Messi le pasó el teléfono de su fisioterapeuta, quien lo ayudó a recuperarse de la lesión. Coti recordó que, a partir de ese momento, cada vez que viajaba a Barcelona le avisaba a Messi y lo iba a ver.

Si la historia con Messi emocionó, la de Diego Maradona tiene un “aura casi mítica”. Coti contó que, si bien habló con Diego “mil veces”, siempre lo hizo de forma personal, no por WhatsApp.

El primer encuentro se dio en 1998, mientras Coti recién comenzaba su carrera musical. Estaba en un estudio con Andrés Calamaro grabando Honestidad Brutal. De repente, en medio de la noche, apareció "El Diego".

Coti relató que él y los demás se quedaron “totalmente pasmados”. Maradona apareció "con un shortcito (risas)" alrededor de las "tres de la matina". En ese encuentro, Maradona grabó, cantó y “estuvimos zapando”, lo que resultó ser “muy divertido”.

Después de esa primera vez, Sorokin contó que se cruzaron varias veces más: en Madrid, en la casa del Kun Agüero, y en los cumpleaños de Benjamín.