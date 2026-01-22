Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Recitales

Cuánto cuestan las entradas para ver a Pepa Brizuela y Sergio Galleguillo en San Juan

La cantante Pepa Brizuela llegará por primera vez a San Juan como solista para encabezar la Fiesta de la Chaya. Estará acompañada por Sergio Galleguillo y Pepo Lara en una noche de música popular y folclore.

POR REDACCIÓN

Hace 7 horas
Pepa Brizuela, Galleguillo y Lara actuarán en la Fiesta de la Chaya del 13 de febrero. FOTO: Gentileza

El próximo viernes 13 de febrero de 2026 se realizará la "Fiesta de la Chaya" en el complejo La Meseta, ubicado en Abraham Tapia Este, en la ciudad de San Juan. El evento, programado para comenzar a las 23:00 horas, se presenta como una celebración anticipada del Día de los Enamorados.

La atracción principal del evento será la presentación en San Juan de la cantante Pepa Brizuela en su debut como solista. Brizuela es reconocida por su trayectoria previa en agrupaciones como Trulalá y La Barra. El cartel se completará con shows en vivo de los artistas Sergio Galleguillo y Pepo Lara.

Publicidad

Información sobre entradas y puntos de venta

La entrada general para el evento se encuentra en una fase de venta anticipada ("Early Ticket") con un precio fijo de $10.000 (pesos argentinos). Las localidades están disponibles a través de la plataforma digital Fanticket.ar, donde se aceptan pagos con tarjetas de crédito, débito y MercadoPago.

De forma complementaria, se han habilitado los siguientes puntos de venta físico en la provincia:

Publicidad

  • San Juan Capital: Kiosco 24 (Rioja y Santa Fe).

  • Chimbas: Yamán Peluquería (Mendoza y Centenario).

  • Villa Krause: Kiosco Lorenz (Plaza).

  • 9 de Julio: Promotores autorizados.

  • Santa Lucía: Radio Santa Lucía.

  • Caucete: Actitud Capilar.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS