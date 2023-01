El hallazgo y posterior rescate del cuerpo de una mujer a 5.000 metros de altura en el lado sur del Cerro Mercedario conmocionó al mundo del andinismo sanjuanino. La mujer, que tenía entre 18 y 30 años de edad y llevaba aparentemente la misma cantidad de años en el lugar, se convirtió en una víctima más de la desafiante cumbre. Hace 13 años que las autoridades no encaraban un operativo de extracción de cadáver como este fin de semana. Las últimas tres víctimas del Mercedario, cuyos cuerpos fueron encontrados luego por las autoridades fueron un sanjuanino, un porteño y un mendocino.

La última vez que grupos de contingencia rescataron cuerpos en la altura del cerro Mercedario, el octavo más grande de Sudamérica, fue en el año 2010 con los hallazgos sin vida de los montañistas: Javier Paduszek e Iván Rocamora. El primero murió tras un ascenso fallido por el camino normal (de menos dificultad) del cerro de Calingasta. Mientras que el segundo falleció tras caer en altura del lado sur (la pendiente con más dificultad).

El andinista Javier Paduszek era empleado de la empresa Telecom. Había escalado la montaña junto con su amiga Paula Morán.

Paduszek era ingeniero civil y tenía 39 años. Había escalado junto con una amiga, pero él no llegó a la cima, pues cayó por una grieta al fondo del glaciar La Ollada, situado a 6.000 metros de altura. Fue visto por última vez el 23 de febrero de ese año. Días después, las rescatistas encontraron su cuerpo y lo identificaron mediante fotos. Finalmente, el hombre fue rescatado por un grupo de andinistas contratados por la esposa, tras una expedición de cinco días.

Rocamora, un andinista mendocino de 28 años, murió ocho meses después que Paduszek. El experimentado montañista, que con su edad había escalado 11 veces el Aconcagua, cayó por un precipicio a 4.800 metros de altura, según la información de aquella época. En ese momento, se encontraba junto a él, su amigo sanjuanino Gabriel Fava, que pidió ayuda a las autoridades y avisó de la tragedia a la familia de Rocamora. "El Topo", como le decían sus amigos, era profesor de Educación Física y guía de alta montaña. Trabajaba por una empresa turística de Mendoza.

Iván Rocamora fue la última víctima rescatada del Mercedario, previo al hallazgo del cuerpo de una mujer este fin de semana.

Con ese acontecimiento, el sanjuanino Fava revivió la tragedia como testigo principal. Pues, en el año 2005, falleció también su compañero de travesía Marcos Ceballos de 26 años, hermano del futbolista Lucas Ceballos de Sportivo Desamparados. El sanjuanino murió al caer al vacío por la ladera sur, la zona de mayor dificultad del cerro Mercedario.

El joven Ceballos también era un experimentado escalador. Había llegado tres veces a la cima del Mercedario y una vez a la del Aconcagua, en enero de 2003. Según reportes de los medios de comunicación, aparentemente un clavo que lo sujetaba a la pared de hielo cedió y eso provocó que el joven cayera al vacío.

Misterio con el nuevo hallazgo

El cuerpo rescatado este fin de semana en la cara sur del Cerro Mercedario no es de Andreas Colli, el andinista alemán desaparecido desde 2002. Esta posibilidad quedó descartada luego de que confirmaran que los restos pertenecen a una mujer. Fiscalía aún no tiene ninguna información oficial de otro desaparecido que no sea Colli, sin embargo, andinistas de San Juan conocen la historia de una tucumana que desapareció en el año 1981, que salió de un campamento de andinistas y no regresó.