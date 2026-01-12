El vicepresidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y titular de Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale, advirtió sobre la gravedad de la crisis económica bajo las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. El empresario aseguró que los establecimientos industriales del país, proyectaban duplicar su personal y expandir su productividad, hoy son solo “galpones vacíos” y lo atribuye a la caída del consumo en el mercado interno y a la apertura indiscriminada de importaciones.

La recesión económica, el congelamiento de los salarios, el problema del bajo consumo en la población, son los factores que denuncian las cámaras empresariales. En este contexto, Kahale, realizó un crudo diagnóstico sobre la realidad de las pequeñas y medianas empresas en el distrito más industrializado del país.

En declaraciones radiales Kahale, vinculó la parálisis productiva con la caída del consumo y la imposibilidad de sostener los costos operativos, lo que está derivando en un proceso de desindustrialización acelerado.

Uno de los puntos más alarmantes expuestos por el titular de FEBA es el drástico cambio de tendencia en comparación con el pasado cercano. Según el dirigente empresarial, las firmas durante 2023 operaban con márgenes de crecimiento, hoy han desaparecido del mapa productivo.

Desde las entidades gremiales empresarias insisten en que, sin medidas que incentiven la producción local y protejan el mercado interno frente a los costos energéticos y la apertura de importaciones, el cierre de persianas continuará diezmando el entramado PYME.

“Fábricas que tenían la posibilidad de, en vez de tener 800, tener 1.600 empleados porque las tenían con las maquinarias al 50% y sin embargo, andaban muy bien hace dos años con una inflación del 200%”, explicó, diferenciando la situación actual de los periodos de alta inflación previa.

El panorama actual, pese a la merma inflacionaria, es terminal para muchos establecimientos. “Hoy, ya están cerradas. Son galpones. Eso está pasando, no es que lo digo yo, lo vemos todos los días”, sentenció Kahale con preocupación.

Fuente: El Destape