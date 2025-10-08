Una grave denuncia fue recibida el pasado domingo contra el jugador de hockey sobre patines y campeón del mundo Francisco “Panchito” Velázquez en la unidad fiscal Cavig. La denuncia fue realizada por dos personas mayores, aunque también se encuentra involucrada una menor. Debido a la naturaleza del caso, la denuncia fue remitida ese mismo día domingo a la unidad fiscal Anivi, la cual ha iniciado formalmente la investigación.

Publicidad

Según trascendió de fuentes judiciales, el delito que se ha denunciado, prima facie, sería el de exhibiciones obscenas.

Actualmente, la unidad fiscal Anivi se encuentra en plena fase de colecta de testimonios y evidencias, con el objetivo de avanzar en la investigación de la causa. La fiscal del caso, Andrea Insegna, confirmó que la menor declaró en Cámara Gesell, ya en rueda de prensa.

Publicidad

“Se han tomado ya declaraciones a las presuntas víctimas, las cuales contaron con la intervención y contención psicológica brindada por el equipo interdisciplinario de la unidad fiscal Anivi, y previamente, por el equipo de la unidad fiscal Cavig”, expresó.

Además de los testimonios, se han preservado algunas evidencias de carácter tecnológico que forman parte del expediente. No obstante, aún restan testimonios clave por ser recepcionados para completar la instrucción.

Publicidad

En relación a la seguridad de las denunciantes, se han solicitado medidas de protección a su favor, las cuales fueron debidamente notificadas al denunciado.

Respecto a la defensa del denunciado, se informó que este martes presentó a su abogado defensor, Maximiliano Páez Delgado, quien ya ha tomado participación formal en la causa.