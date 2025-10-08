Morena Rial le habría hecho un pedido especial a Luis Ventura en caso de que se concretara el beneficio de la prisión domiciliaria. El periodista, no obstante, optó por rechazar este pedido de manera contundente.

El acercamiento de Morena se produjo a pocas horas de que le concedan la prisión domiciliaria. Su amigo Facundo Ventura, hijo de Luis, fue quien reveló el contenido del mensaje en LAM.

El periodista Ángel de Brito consultó directamente a Facundo si era cierto que la influencer le había escrito a Luis para reconciliarse cuando saliera de la cárcel, y el hijo del periodista lo confirmó. Morena le mandó un mensaje a Luis a través de su abogado, y Facundo actuó como intermediario.

Sin embargo, Luis Ventura no cedió. Facundo sentenció sobre el sentir interno de su padre: "No sé si mi viejo está de acuerdo porque me dijo: 'Estoy para los velorios, pero nunca para los cumpleaños'".

La relación entre Morena y Luis Ventura ha sido históricamente tensa, especialmente después de que el conductor de Secretos Verdaderos (América TV) fuera demandado por Jorge Rial, quien lo acusó de "usar mediáticamente" a Morena. Incluso, la propia Morena le había solicitado a Ventura que no la nombrara a ella ni a su hermana, Rocío, nunca más en televisión.

Respecto al presente de la influencer, Facundo Ventura contó que se reacondicionó la casa donde ella se va a quedar para cumplir con la domiciliaria. También reveló que Morena les dijo a sus amigas que "se va a poner las pilas" y que tiene "ánimos de ponerse a estudiar".

Pese a las buenas intenciones, Facundo manifestó su preocupación y anhelo de que finalmente cambie. El hijo de Ventura sostuvo que Morena "tiene todo servido en bandeja para ser feliz, pero no se deja ayudar, ese es su gran problema".