Daniela Celis habló en Cortá por Lozano a poco más de tres semanas del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina, el padre de sus gemelas. Durante la entrevista, la ex Gran Hermano detalló la recuperación de su expareja y respondió a la posibilidad de una reconciliación.

Daniela, conocida como Pestañela, describió a Thiago como una persona “entero, fuerte y sorprendente”. La revelación que más impacto generó fue que Thiago Medina le pidió volver a estar juntos desde el hospital.

Publicidad

Daniela Celis contó con detalle la conversación. Thiago le dijo que “quiere volver a casa, estar con las nenas”. Ante este deseo, Pestañela le respondió que “si quiere, puede volver”.

Celis enfatizó que su prioridad es la comodidad y el bienestar de Thiago como padre de sus hijas. Ella afirmó: “Lo que él quiera, lo voy a acompañar”. Además, la ex Gran Hermano aclaró que no quiere que Thiago sienta la obligación de regresar solo por las bebés.

Publicidad

A pesar de la propuesta, Daniela se mostró cautelosa respecto a la reconciliación inmediata, ya que considera que están atravesando un momento delicado.

Ella reflexionó sobre cómo el accidente cambió su perspectiva, citando que “La vida es así, en un segundo pasa algo que te hace entender algunas cosas”. Sin embargo, la actriz planteó la dificultad de distinguir si el deseo de volver surge de “los sentimientos o la cabeza”, dado que “Estamos vulnerables”.

Publicidad

Daniela concluyó que el futuro de la relación se definirá una vez que Thiago sea dado de alta: “Nos vamos a sentarnos a charlar cuando él salga y veremos si nos volvemos a enamorar, o no, pero seguiremos siendo padres toda la vida”.