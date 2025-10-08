El programa "Los 8 Escalones" atraviesa un momento de incertidumbre en la pantalla de El Trece, antes de que se confirmara su final. Si bien circulan rumores sobre un posible levantamiento del ciclo conducido por Pampita, la modelo se limitó a desmentir cualquier versión que indicara que el programa no continuaría. Pampita afirmó: "No sé por qué inventan que no sigue".

No obstante, con el transcurso de la semana se empezaron a confirmar cambios en la grilla de El Trece, debido a que "Los 8 Escalones" no estaba rindiendo como se esperaba. El programa no estaba funcionando bien ni en la franja de la mañana ni en la de la tarde, una situación que afecta también al resto de los programas del canal.

Publicidad

En comunicación con Santiago Riva Roy, cronista de LAM, Adrián Suar confirmó que el programa se levantaría del aire. El productor indicó: "Se levanta Los 8 Escalones".

Sin embargo, Suar aclaró que esta decisión es temporal. El productor sostuvo que "son momentos de la tele" y que tanto Pampita como el ciclo volverán a la pantalla: "en algún momento Pampita va a volver a la pantalla, igual que Los 8 Escalones".

Publicidad

La opinión de Suar sobre los conductores y los Martín Fierro

Suar también se refirió a la reciente polémica generada tras la entrega de los Martín Fierro.

Respecto al enojo de Vero Lozano después de que Susana Giménez ganara el premio a la mejor conducción femenina, el productor comentó que "Vero es una persona que se merece el Martín Fierro". Suar añadió que todos, en algún momento, han pasado por situaciones de frustración similares.

Publicidad

Además, opinó sobre los conductores masculinos que, a su juicio, se destacan actualmente. Mencionó a Guido Kaczka, destacando que es un "muy buen conductor". También se refirió a Ángel de Brito, asegurando que "está muy bien, y mucho mejor en América que en El Trece".